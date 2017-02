Veteran musician Joseph Nkasa has come out of his cocoon to release new hit single defending the Minister of Agriculture Irrigation and Water Development Dr. George Chaponda who is implicated in the maize-gate scandal, saying Chaponda’s hands are clean.

The hit single has attracted debate on the social media with others accusing Nkasa of trying to buy favours from the Minister.

In the song, Nkasa has described Malawians as traitors.

Below are the lyrics:

Nkhani ya George Chaponda ikundikumbutsa mwamuna wa m’Baibulo uja kale kale/Abale ake anamuda namuponya m’dzenje/ Napangana chiwembu…/Pofufuza chifukwa chomwe anawalakwira/ Sichinapezeke olo ngakhale pang’ono/ Ponena amati bwanji mwamuna ameneyu akuyanjana ndi bambo wathu kuposa tonse.

And the chorus goes:

Ndakulakwira chani mtundu wanga?

Mtima wako ukuwawa bwanji?

Inu mutamva ludzu/ Ndakupatsani madzi

Koma lero mwandimwetsa ndulu

Chimene mukufuna/Unduna wanga uthe/

Malawi’we

Ndiyankhe tsonoli

Chifundo chinaphetsa msema-mitondo/Ndiwolotse ndikakutafune

Mwandisandutsa wokuba

Nkhani ya chimanga

Mwaimitsa

Mboni zonama

Chimene ndachiwona

Mtima wanjiru, kaduka Nsanje

Zakula M’malawi

Inu mutamva ludzu

Ndakupatsani madzi

Koma lero

Mwandimwetsa ndulu